I fatti del giorno - America Latina

- El Salvador: presidente Bukele autorizza uso forza letale contro gang - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha autorizzato l'uso della forza letale contro le gang. “L’uso della forza letale è autorizzato per la difesa personale o per la difesa della vita dei salvadoregni”, ha scritto Bukele sul suo account Twitter. Il governo “si occuperà della difesa legale di coloro che sono ingiustamente accusati per aver difeso la vita di persone oneste”. Le bande, ha aggiunto, “stanno sfruttando il fatto che quasi tutta la forza pubblica è impegnata nel controllo della pandemia" del nuovo coronavirus. Bukele ha ordinato nel fine settimana lo stato di massima allerta nelle carceri del paese, dopo un’escalation nel numero di omicidi registrati nel paese, almeno 40 in 72 ore. Secondo le autorità i detenuti avrebbero ordinato ai loro compagni in libertà di aumentare il numero di delitti approfittando dell’emergenza sanitaria in corso. (segue) (Res)