I fatti del giorno - America Latina (2)

- Cile: coronavirus, governo non esclude ulteriore proroga referendum su riforma costituzione - Il presidente cileno Sebastian Pinera ha dichiarato che non è escluso un ulteriore rinvio della data del referendum sulla riforma della costituzione, attualmente fissato al 25 di ottobre. "Forse la recessione economica sarà così grande in tutto il mondo e le questioni da affrontare saranno così tante che si potrebbe tornare a discutere questa questione", ha affermato Pinera ieri in un'intervista rilasciata all'emittente "Cnn". Il referendum, invocato nel corso delle proteste sociali scoppiate ad ottobre nel paese, avrebbe dovuto tenersi in un primo momento il 27 di aprile ed è stato posticipato al 25 ottobre per il sopraggiungere della pandemia. Pinera ha chiarito ad ogni modo che si tratta di "una speculazione" e che "la questione non è stata discussa" in seno al governo. (segue) (Res)