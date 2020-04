I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Eln annuncia ripresa operazioni militari dopo fine cessate il fuoco - Il gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha annunciato che riprenderà le azioni armate a partire dal 30 aprile, allo scadere del cessate il fuoco unilaterale annunciato a fine marzo a causa dell’emergenza provocata dalla pandemia del nuovo coronavirus. In un comunicato, ripreso dall’emittente “BluRadio”, il gruppo annuncia che dipenderà “tutte le operazioni militari” dalla mezzanotte del 30 aprile, in quanto il governo ha continuato con le operazioni militari e non ha risposto “in maniera reciproca”. Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aveva chiesto all’Eln di prolungare il cessate il fuoco. "È chiaro per la Colombia e per il mondo che il percorso per superare l'enorme sfida che la Covid-19 rappresenta è ancora lungo e complesso. È essenziale mantenere e consolidare le condizioni che consentano di assistere le comunità più vulnerabili", ha dichiarato Massieu. (segue) (Res)