I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras: coronavirus, prorogato fino al 3 maggio coprifuoco - Il presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, ha prorogato sino al 3 maggio il coprifuoco indetto per frenare la diffusione dell'epidemia del nuovo coronavirus. La misura, comunicata dal ministro alla Sicurezza, Jair Meza, impedisce alla popolazione di circolare tra le 17 e le 9 della mattina. Nella restante parte della giornata, e solo per cause di necessità e urgenza, le persone potranno uscire se dotate di mascherine e se il numero finale della loro carta d'identità corrisponde con quello stabilito per il giorno in questione. Fino alla prossima domenica viene inoltre rinnovato al governo il potere di intraprendere azioni a livello nazionale, regionale e locale, per minimizzare l'impatto dell'emergenza sanitaria. Ad oggi nel paese si registrano 661 casi di contagio con 61 morti. Dopo la Repubblica Dominicana, l'Honduras è il paese con il peggior bilancio dell'America centrale per il nuovo coronavirus. (Res)