I fatti del giorno - Italia

- Coronavirus: Italia invia prima domanda di sostegno da Fondo solidarietà Ue - L'Italia ha inviato alla Commissione europea la prima domanda preliminare di sostegno finanziario dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per affrontare l'epidemia di coronavirus e i suoi effetti. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che l'Italia dovrebbe presentare ulteriori dettagli nelle prossime settimane. "L'Italia è attualmente lo Stato membro più colpito dalla crisi del coronavirus ed è il primo paese a chiedere aiuto al Fondo di solidarietà dell'Ue in questo contesto", ha dichiarato la commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. "Grazie alla sua estensione del campo di applicazione, che comprende ora anche le emergenze in materia di sanità pubblica, fa parte degli strumenti che la Commissione ha rapidamente messo in atto per alleviare l'onere per i bilanci degli Stati membri, come una dimostrazione concreta della solidarietà europea in questi tempi difficili", ha aggiunto. (segue) (Rin)