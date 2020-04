I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Bonetti, centri estivi apriranno, domani tavolo per linee guida - "I centri estivi apriranno, questa è la responsabilità della politica, nel modo più sicuro possibile per tutelare la salute di tutti". Lo ha detto il ministro della Famiglia Elena Bonetti a RaiNews24. "Domani mattina - ha annunciato - iniziamo a lavorare con i Comuni, le Regioni, le Province, il ministero dell'Istruzione e quello dello Sport proprio per dare delle linee guide, dei protocolli che permettano alla rete educativa di mettere in campo delle proposte in sicurezza che sostengano le famiglie e permettano ai bambini e ai giovani di ricominciare ad avere dei percorsi educativi di relazione". (segue) (Rin)