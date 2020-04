I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: Atac prepara la fase 2, a Roma obbligo mascherine e conta passeggeri su mezzi - "Roma è pronta". Pietro Calabrese, assessore alla Mobilità di Roma Capitale ne è sicuro. Dal 4 maggio, come deciso dal decreto della presidenza del consiglio di ieri, partirà la fase 2 dell'emergenza coronavirus e uno dei nodi cruciali da risolvere nelle metropoli per ripartire evitando che faccia lo stesso anche il contagio è quello del trasporto pubblico. Questa mattina l'assessore ha fatto un sopralluogo alla fermata della metro C San Giovanni dove venerdì scorso è stato effettuato un test per gli accessi contingentati alla stazione per garantire la distanza interpersonale di un metro e dove sulle banchine è stata già disposta una segnaletica adesiva a pallini blu per indicare agli utenti la distanza da rispettare in attesa dei treni. Dati certi ancora non ci sono perché, ha spiegato Calabrese "Siamo in attesa di definire esattamente il numero dei passeggeri che potranno essere trasportati in accordo con la Regione", ha spiegato Calabrese che questo pomeriggio incontrerà il suo omologo regionale Mauro Alessandri. Ma con il dpcm di ieri comunque è già stata stabilita un'importante novità. "Il decreto - ha proseguito Calabrese - ha accolto la nostra richiesta di obbligo delle mascherine a bordo dei mezzi pubblici e questo ci darà l'opportunità di trasportare anche più persone". In pratica, inizialmente Roma Capitale ed Atac avevano previsto che per mantenere in ogni direzione la distanza interpersonale di un metro ogni utente dovesse avere intorno a sé un'area di 4 metri quadri, con l'obbligo delle mascherine, invece, l'area potrebbe essere ridotta a due (50 cm per direzione) o addirittura a 1,5 metri quadri. In questo modo il numero massimo di utenti che potranno salire su bus e treni potrà essere maggiore. "Quanto - ha spiegato Calabrese - lo sapremo solo nelle prossime ore quando chiuderemo l'interlocuzione con la Regione". (Rin)