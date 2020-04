© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: coronavirus, per Pechino la questione dell'origine deve essere lasciata agli scienziati - La questione di dove sia nato il nuovo coronavirus dovrebbe essere lasciata agli scienziati. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri cinese, criticando l'ipotesi di un'indagine indipendente lanciata da esponenti politici di altri paesi, con probabile allusione agli Stati Uniti. Il portavoce del ministero, Geng Shuang, ha sottolineato che la Cina è stato il primo paese a denunciare l'epidemia, ma ciò non significa che sia il luogo in cui il virus ha avuto origine. "La questione dell'origine del virus è una questione scientifica e dovrebbe essere trattata da scienziati e professionisti", ha affermato Geng. Secondo gli esperti cinesi, mentre l'origine del virus rimane un mistero, alcuni stanno deliberatamente ipotizzando che il virus provenisse dalla Cina e stanno cercando di usare la Repubblica Popolare come capro espiatorio, atto "totalmente irragionevole". Pechino ha rimarcato ancora una volta che la comunità internazionale ha assistito ai contributi che la Cina ha fornito durante la lotta anti-epidemia. "In tali circostanze, sostenere un'indagine non si addice all'attuale clima della comunità internazionale che unisce le mani per combattere la pandemia. Usare questa opportunità per manipolare la politica va contro la volontà popolare", ha sottolineato Geng. Il portavoce ha aggiunto che la Cina continuerà a combattere insieme alla comunità internazionale contro la pandemia e offrirà aiuto ad altri paesi entro le sue capacità. "L'attuale urgente compito è concentrarsi sulla cooperazione internazionale contro la pandemia, invece di incolparsi a vicenda", ha osservato Geng. (segue) (Res)