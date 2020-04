© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Jammu e Kashmir, tre militanti uccisi da forze di sicurezza nel distretto di Kulgam - Tre militanti separatisti sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza avvenuto oggi nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Kulgam, a Lower Munda. Lo ha reso noto un portavoce della Difesa, colonnello Rajesh Kalia. L’alto ufficiale ha spiegato che nella zona era in corso un’operazione di pattugliamento, che sono stati i terroristi ad aprire il fuoco e che le le forze di sicurezza hanno risposto. Ieri il colonnello dell’Esercito ha riferito che nel solo mese di aprile la forza armata ha eliminato 22 terroristi. Dall’inizio del blocco delle attività e dei movimenti non essenziali per contenere l’epidemia di coronavirus, il 25 marzo, ci sono stati diversi scontri. Quello più grave si è verificato il 5 aprile nel distretto di Kupwara: in quell’occasione, oltre a cinque militanti sono stati uccisi anche cinque militari. (segue) (Res)