- Nepal: a cinque anni dal sisma ricostruzione ancora incompleta - A cinque anni dal terremoto del 2015, il cui anniversario è caduto sabato 25 aprile, la ricostruzione in Nepal non è ancora stata completata. Secondo i dati dell’Autorità nazionale per la ricostruzione (Nra), dei 781.176 beneficiari dei sussidi, il 63 per cento circa (494.044) ha ricostruito la propria casa, mentre il 25 per cento (190.145) sta portando avanti i lavori. Su 1.197 ambulatori danneggiati, ne sono stati ricostruiti 669, pari al 56 per cento, mentre in altri 145 (12 per cento) sono in corso i lavori. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, 349 dei 415 colpiti sono stati ricostruiti. L’Autorità ha approvato i piani per la ricostruzione di 43 insediamenti integrati, nove dei quali sono stati costruiti. Dall’istituzione dell’Nra, nel dicembre del 2015, sono stati spesi 381 miliardi di rupie (quasi 2,9 miliardi di euro), di cui 309 miliardi di rupie (2,3 miliardi di euro circa) finanziati dallo Stato e dai donatori e 72 miliardi di rupie (546,5 milioni di euro circa) attraverso organizzazioni non governative. (Res)