Lombardia: la giunta regionale approva il piano del settore lombardo del Parco dello Stelvio

- La Giunta regionale ha approvato oggi il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio (settore lombardo). Un percorso che, iniziato alla fine della scorsa legislatura, nei prossimi mesi vedrà Regione Lombardia impegnata nelle ulteriori fasi, fino al previsto passaggio finale di verifica di conformità, in seno al Ministero dell'Ambiente. Il Piano è stato costruito sulla base delle linee guida approvate dal Comitato di Indirizzo che comprende i rappresentanti dei 3 settori (oltre alla Lombardia, le Province di Trento e Bolzano), del Ministero e dei Comuni del Parco. Le linee guida individuano 4 assi su cui sviluppare il Piano: conservazione, ricerca, sviluppo locale sostenibile ed educazione ambientale. Il Piano è comune al 95 per cento: il livello di dettaglio dei vari documenti, comprese le norme, è stato costruito in accordo fra i 3 settori e il Ministero; ciascun territorio ha difatti proposto alcune scelte specifiche frutto delle proprie peculiarità. Il Parco rappresenta un valore immenso, un vero scrigno di biodiversità. Il Piano è stato definito attraverso il continuo confronto con i Comuni e il proficuo lavoro del direttore del Parco, Alessandro Nardo, raggiungendo così un corretto equilibrio fra conservazione della natura e sviluppo sostenibile, entrambi obiettivi condivisi dalle linee guida. A breve, dopo un ultimo confronto con le Province Autonome e il Ministero dell'Ambiente, Regione Lombardia procederà anche con l'adozione del Regolamento del Parco.(Com)