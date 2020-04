Imprese: Generali, dal 20 al 24 aprile acquistate 799.124 azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali informa di avere acquistato sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, nel periodo dal 20 al 24 aprile 2020, 799.124 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 12,3142 euro per azione, per un controvalore complessivo di 9.840.599,37 euro. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. L’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 13 marzo circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo, in esecuzione della delibera dell’assemblea degli azionisti del 7 maggio 2019 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato nello stesso giorno. A seguito degli acquisti effettuati, prosegue la nota, alla data del 24 aprile 2020 la società e le sue controllate detengono 5.193.741 azioni proprie, pari allo 0,330 per cento del capitale sociale. (Com)