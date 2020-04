Slovacchia: premier Matovic critica il partito SaS e richiama l'alleato all'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro slovacco, Igor Matovic, ha criticato gli esponenti di Libertà e solidarietà (SaS), uno dei quattro partiti che sostiene il suo governo, invitandoli a "non giocare scherzi". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Il premier ha al contempo ringraziato i ministri e sottosegretari di Siamo una famiglia (Sme Rodina), per il rispetto della collegialità di governo. "Abbiamo ricevuto un mandato dagli slovacchi per rendere il paese un posto in cui si possa lavorare, fare attività imprenditoriale e vivere bene. Pertanto concentriamoci sul mantenere le promesse e non giochiamo scherzi", ha scritto Matovic su Facebook. Matovic richiama l'alleato alla responsabilità, giacché il governo ha un'opportunità "unica" per migliorare le sorti della Slovacchia, e sabotarne l'azione sottrae energie e tempo a questo obiettivo. Secondo il capo del governo non è mancato giorno da quando l'esecutivo si è insediato in cui i membri di SaS non abbiano sentito la necessità di criticare l'attività dell'esecutivo stesso a scopo elettoralistico. (Vap)