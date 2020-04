Energia: Bers concede a Nord Macedonia prestito da 2,5 milioni per efficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) ha concesso un prestito da 2,5 milioni di euro alla Macedonia del Nord. Secondo quanto riferisce la stampa macedone, il prestito è stato concesso all'istituto di credito Ohridska banka ed è mirato allo sviluppo dell'efficienza energetica e alla riduzione di emissioni di gas serra da parte degli edifici abitativi. Il capo dell'Ufficio Bers in Macedonia del Nord, Andi Aranitasi, ha spiegato che il prestito conferma il sostegno dell'istituto internazionale al paese "in qualunque circostanza". "La firma avventa oggi dimostra che la Bers sta accanto alle sue banche partner ed è pronta a stare loro accanto in ogni momento. Abbiamo notato che i prestiti per l'efficienza energetica continuano ad essere richiesti in questo tempo di crisi e siamo pronti ad assistere i clienti sostenendo al contempo la transizione della Macedonia del Nord verso la green economy", ha dichiarato Aratinasi. (Mas)