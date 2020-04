Coronavirus: Ghezzi (Atm), dobbiamo ripensare modello di mobilità, no a scambio con sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di mobilità va sicuramente ripensato alla luce della pandemia, ma non bisogna sacrificare i temi della sostenibilità alle nuove regole dettate dal Covid-19. La pensa così la neo presidente di Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, Gioia Maria Ghezzi, che si è presentata oggi alla commissione consiliare Partecipate del Comune di Milano. Milanese, 58 anni, laureata in Fisica, Ghezzi è stata presidente di Ferrovie dello Stato dal 2015 al 2018, dopo un'esperienza decennale nella multinazionale di consulenza McKinsey. "In Atm porto molta esperienza di strategia, molta esperienza di gestione aziendale in settori diversi, una buona esperienza di trasporti, perché il gruppo Ferrovie dello Stato è molto articolato e si occupa anche di trasporto pubblico locale e porto un'esperienza di governance, avendo presieduto varie società ed essendo stata nel board di altre", ha detto la presidente. "Credo molto nella trasparenza, nell'integrità, ritengo fondamentale dare un buon servizio pubblico, che si tratti di salute o di trasporti e credo molto alla sostenibilità", ha aggiunto Ghezzi, che ai consiglieri comunali ha ammesso di essere consapevole della delicatezza del momento in cui comincia il mandato del nuovo Cda di Atm. (segue) (Rem)