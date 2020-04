Coronavirus: Ghezzi (Atm), dobbiamo ripensare modello di mobilità, no a scambio con sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo prendendo in mano l'azienda in un momento che non ha precedenti. Dobbiamo stare attenti alla situazione finanziaria della società, che fino ad adesso è stata molto sana, ma di fronte alla riduzione dei ricavi e del traffico può andare in difficoltà. E dobbiamo ripensare il modello di mobilità, sia nella fase di transizione sia nel momento in cui - tra 18 mesi o un paio d'anni, quando ci sarà la vaccinazione di massa - vorremmo mantenere comportamenti virtuosi. E dobbiamo ripensarlo con altri, il Comune in primis", ha detto la presidente, invitando tutti a dare contributi in questo senso. "Questo è da fare insieme e non ci sono modelli a cui ispirarsi. Secondo me c'è bisogno di un lavoro di pensiero collettivo", ha esortato Ghezzi, accogliendo con favore i primi inviti venuti dai consiglieri comunali: "Lo spingere verso la mobilità integrata era vero prima ed è ancor più vero adesso. Raccolgo anche l'invito a cercare di favorire dei comportamenti transitori che siano virtuosi e che poi possano rimanere permanenti, in modo che non si torni indietro a dove eravamo solo due mesi fa, in modo che ciò che di buono è venuto da questa pandemia, riduzione dell'inquinamento dell'aria e acustico, venga mantenuto". "Il compito ora è molto arduo e credo che nessuno dei consiglieri (di amministrazione, ndr) intenda arrendersi. Sicuramente non vogliamo cadere in un facile scambio tra mobilità Covid e sostenibilità, quindi cercheremo più che mai delle soluzioni innovative. È il momento di collaborare a trovare soluzioni", ha assicurato la presidente in conclusione. (Rem)