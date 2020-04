Velletri: "Vado a fare la spesa" ma i negozi sono chiusi, furbetti in rete polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vado a fare la spesa”; questa la motivazione adottata da alcuni veliterni con cui, sabato e domenica scorsa, speravano di evitare la multa per inottemperanza del decreto anti coronavirus. Peccato però, che tutte le attività commerciali del territorio di Velletri erano chiuse per le due ordinanze, quella regionale del 25 aprile, e quella comunale del giorno seguente. Per questo gli agenti della polizia locale, nel corso del finesettimana, hanno sanzionato 8 persone tra automobilisti e pedoni. In due casi di conducenti d’auto hanno ravvisato anche la mancanza dell’assicurazione dell’auto procedendo, quindi, non solo con la sanzione amministrativa prevista dal Dpcm, ma anche sequestrando il mezzo. In tutto dal 14 marzo, sono state circa 4mila le persone controllate dagli agenti della polizia locale, elevando 77 sanzioni. I controlli alle attività commerciali, invece, sono stati 166 senza ravvisare irregolarità. (Rer)