Coronavirus: Cesaro (FI), De Luca consenta attività parrucchieri ed estetisti in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca consenta la riapertura ai parrucchieri, barbieri e centro estetici. Pretenda giustamente le dovute garanzie ma l'autorizzi al più presto". Lo ha detto in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha spiegato: "Parliamo di cittadini e famiglie allo stremo e non possiamo pensare che possano farcela ad arrivare al primo giugno con 600 euro di bonus. Impossibile". Quindi ha aggiunto: "Anche se a regime ridotto, la loro è un'attività che nella maggior parte dei casi può essere svolta garantendo la necessaria sicurezza sanitaria attraverso la rigorosa applicazione del distanziamento sociale, adeguando le presenze in base alla capienza dei locali, osservando l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione e quant'altro". Infine Cesaro ha concluso: "Ulteriori rinvii, peraltro poco giustificati dall'andamento positivo dei contagi, si tradurrebbero in ulteriori quanto poco auspicabili chiusure definitive di queste importanti attività". (Ren)