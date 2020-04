Usa: Corte suprema, governo paghi 12 miliardi di dollari a società di assicurazione penalizzate da Obamacare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti si è pronunciata a favore degli assicuratori sanitari che chiedevano 12 miliardi di dollari al governo federale nell'ambito di un programma istituito dalla legge Obamacare volto a incoraggiarli a offrire copertura medica ai cittadini precedentemente non assicurati. La sentenza, pronunciata dal giudice Sonia Sotomayor, ribalta la decisione di una corte inferiore che aveva sospeso l'obbligo da parte del governo di effettuare tali pagamenti e apre la strada a un'importante iniezione di denaro in favore delle principali società di assicurazione come Humana Inc, Anthem Inc e Centene Corp. Le società assicurative avevano fatto causa per ottenere i pagamenti da parte del dipartimento della Salute e dei servizi umani (Hhs) degli Stati Uniti per recuperare dalle perdite subite dopo l’approvazione dell'Affordable Care Act (noto come Obamacare), avvenuta nel 2010 sotto la presidenza di Barack Obama. (Nys)