Sanità: domani camper Omceo di Roma consegnerà migliaia mascherine in 3 ospedali

- Partirà domattina il camper dell’Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, messo a disposizione dall’Istituto Rotariano per la tutela del patrimonio culturale Onlus, che girerà per la capitale allo scopo di distribuire migliaia di dispositivi Ffp2, circa seimila, a tre strutture ospedaliere, il Santa Caterina delle Rose, l’ospedale San Camillo e l’ospedale San Filippo Neri, e alla comunità di Sant'Egidio. "Con questa consegna – ha spiegato il presidente dell’Omceo di Roma, Antonio Magi, che domani sarà presente sul camper insieme al vice presidente Pier Luigi Bartoletti, - facciamo seguito ad un’esplicita esigenza di alcuni colleghi operanti in queste strutture che ci hanno richiesto questi dispositivi Ffp2 indispensabili per svolgere il loro lavoro in sicurezza". Continua dunque l’operazione di distribuzione di dispositivi da parte dell’Ordine dei Medici di Roma ai suoi iscritti. La scorsa settimana, infatti, l’Omceo Capitolino ha già fatto recapitare, attraverso un corriere, 60mila mascherine ai medici che ne avevano fatto richiesta sul sito dell’Istituzione. (Com)