Camera: mercoledì audizione commissario Leogrande su Alitalia

- Mercoledì 29 aprile, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, alle ore 9, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione, in videoconferenza, del commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)