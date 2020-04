Trasporto aereo: Romania, Tarom riprende i voli internazionali dal 2 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera romena Tarom ha annunciato la ripresa dei voli internazionali dal 2 maggio: Amsterdam sarà la prima destinazione collegata con Bucarest, seguita da Atene, Parigi e Francoforte. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Anche la compagnia low-cost romena Blue Air ha reinserito nel sistema di prenotazioni voli diretti dalla Romania verso alcune destinazioni in Europa da metà maggio. Nei giorni scorsi, il governo di Bucarest ha approvato un credito volto a salvare le due compagnie aeree romene, che avevano sollecitato in precedenza 130 milioni di euro per superare la crisi provocata dal coronavirus. A maggio, la Commissione europea presenterà un pacchetto di provvedimenti, tra cui il distanziamento sociale negli aeroporti e sugli aerei, al fine di far ripartire in sicurezza il traffico quando le misure di quarantena imposte per contenere la pandemia saranno rimosse. (Rob)