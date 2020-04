Russia: presidente Consiglio Federazione, riserve in oro conterranno impatto economico della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve auree e in valuta estera, così come il Fondo di previdenza nazionale, consentono alla Russia di mitigare gli effetti negativi della diffusione del Covid-19 sull'economia e sui cittadini. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio della Federazione (Camera alta del parlamento di Mosca), Valentina Matvienko. "Abbiamo le maggiori riserve di oro e valuta estera nella storia. Se il Fondo di previdenza sociale viene saggiamente speso, durerà per più di un anno", ha dichiarato durante una conferenza online. Matvienko ha anche sottolineato che le misure a sostegno dell'economia, espresse dal presidente Vladimir Putin e dal governo, "sono dotate di risorse finanziarie". (Rum)