Roma: violenze nella tenda da campeggio a Castel Fusano, arrestato 50enne

- Viveva in una tenda da campeggio nella pineta di Castel Fusano a Roma, vittima dei maltrattamenti di un 50enne che la costringeva a subire rapporti sessuali. Mesi di inferno per una donna salvata dai carabinieri della compagnia di Ostia che, al termine di una prolungata indagine, hanno arrestato l’uomo, un cittadino rumeno con numerosi precedenti penali. Secondo gli investigatori, l’indagato, da alcuni mesi, mediante minacce e violenze, ha costretto la donna con la quale condivideva tenda a subire reiterati atti sessuali. La vittima, ormai ridotta in un profondo stato di prostrazione psicologica, ha subito le attenzioni del suo aguzzino senza più ormai la forza di ribellarsi. Il giudice del Tribunale di Roma, preso atto degli elementi di prova prodotti dai carabinieri nei confronti del 50enne, ne ha disposto l’immediata carcerazione ponendo fine all'incubo della donna.(Rer)