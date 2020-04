Milano: M5S, a Sollazzo e ad altri consiglieri usciti dal movimento chiediamo coerenza, si dimettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Movimento 5 stelle che hanno lasciato il movimento dimostri o coerenza e si dimettano. lo chiede una nota diffusa oggi da alcuni consiglieri comunali e municipali pentastellati in cui si legge che "apprendiamo oggi dagli organi di stampa che il consigliere comunale Simone Sollazzo e i consiglieri di Municipio Cristina Russo e Giuseppe Ventura hanno deciso di lasciare il M5S. Non merita commento alcuno la mancanza di una comunicazione interna. Ci sembra doveroso però pretendere da loro quella coerenza che tanto si vantano di avere. Uno degli impegni precisi assunti da ognuno di noi con tutti i cittadini è quello di non passare mai ad altre forze politiche o al gruppo misto. Venendo meno a questo impegno, hanno deciso di non rappresentare più i cittadini che li hanno votati. Per questo motivo - a dimostrazione della loro coerenza - attendiamo le dimissioni dagli scranni che gli elettori M5S hanno affidato loro". (Com)