Cile-Argentina: Santiago protesta contro "ingerenza" presidente Fernandez in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno di Sebastian Pinera ha manifestato "la sua profonda sorpresa" per alcune dichiarazioni rilasciate dal capo di Stato argentino, Alberto Fernandez, nel corso di una riunione del denominato "Gruppo di Puebla", foro latinoamericano che riunisce leader di orientamento progressista nella regione. "Oggi il sottosegretario agli Affari Esteri, Raul Fernandez, ha convocato il rappresentante argentino, Carlos Mascias, per manifestare la profonda sorpresa del governo del Cile per le affermazioni del presidente dell'Argentina (...) che costituiscono un'ingerenza negli affari interni del Cile", si legge in una nota stampa rilasciata ieri dal ministero degli Esteri di Santiago. (segue) (Abu)