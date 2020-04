Cile-Argentina: Santiago protesta contro "ingerenza" presidente Fernandez in affari interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione del Gruppo di Puebla, tenuta venerdì 24 aprile via teleconferenza, Fernandez si era rivolto ad alcuni esponenti dell'opposizione in Cile esortandoli ad unirsi per "recuperare il potere". "Cari amici, questo è ciò che manca al Cile, che torniate ad unirvi e a superare le differenze per poter recuperare il potere per il bene dei cileni", ha affermato il presidente argentino. L'invito era rivolto all'ex candidato alla presidenza, Marco Enriquez Ominami, al leader del partito Progressista, Camilo Lagos, al senatore ed ex presidente dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), José Miguel Insulza, e al presidente del partito Socialista, Alvaro Elizalde. (segue) (Abu)