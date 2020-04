Roma: deposito di casette in fiamme alla Muratella, incendio si propaga a camion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi all'interno di un deposito di cassette di legno in via del Fosso della Magliana incrocio con via Portuense a Roma. Le fiamme divampate velocemente si sono propagate raggiungendo anche un camion parcheggiato in prossimità del magazzino. Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza. Sul posto, poco prima delle 15, sono accorsi tre mezzi dei Vigili del Fuoco. Le squadre hanno circoscritto l'area interessata dal rogo evitando che si propagasse alla vegetazione circostante Sl posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale Roma Capitale. (Rer)