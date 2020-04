Coronavirus: Orfini (Pd), per fase 2 serve la politica non le task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procedere per Dpcm, ovvero decreti emanati direttamente dalla presidenza del consiglio che quindi non passano per il Parlamento, aveva senso durante l'emergenza. Ma decidere come ripartire non è una decisione emergenziale, ma un progetto. Non servono le task force. Serve la politica". Lo sostiene in un messaggio pubblicato su Facebook il deputato del Partito democratico, Matteo Orfini, secondo cui "l'idea di sostituire al parlamento una pletora di presunti esperti di non so che non è geniale. Anzi è proprio sbagliata. E produce la confusione che abbiamo tutti visto ieri. È davvero difficile - sottolinea - e il governo ce la sta mettendo tutta e per questo va sostenuto. Ma serve anche che ritrovi l'umiltà di farsi aiutare. E che gli strumenti della democrazia parlamentare tornino protagonisti". (Com)