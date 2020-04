Cultura: vice sindaco Roma, favorevole su ipotesi occupazione suolo pubblico per librerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice sindaco e assessore alla Cultura di Roma, Luca Bergamo, si dice favorevole a concedere l'occupazione del suolo pubblico anche alle librerie, consentendo loro quindi di svolgere parte delle attività su strada. "Sono favorevole ad autorizzare anche le librerie a svolgere attività sul sedime stradale. Si tratta di misure che vengono disposte nella sede delle politiche del commercio, ma sostengo questa misura", ha spiegato Bergamo nel corso della commissione Cultura riunitasi oggi in video conferenza. Il vice sindaco poi ha sottolineato: "Nella conversione del prossimo decreto legge, spero possa passare una norma che rimodula i limiti della legge Bersani sulle attività commerciali connesse alle attività di pubblico spettacolo, in modo che sia nelle sale cinematografiche che nelle sale teatrali, sia possibile svolgere attività commerciali connesse alle attività ma che non siano legate alla presenza degli spettatori". Infine l'amministrazione comunale aveva già "previsto nel Tariffone previsto la possibilità che fosse la giunta a ridurre o azzerare la Cosap per le attività culturali" e quindi "il dipartimento attività culturali sta preparando un provvedimento che dà corso a questa decisione e allo stesso tempo, all'interno del provvedimento generale di revisione delle tariffe a cui sta lavorando il dipartimento delle entrate, stiamo chiedendo anche che la medesima norma sia estesa alle sale cinematografiche".(Rer)