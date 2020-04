© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Emilia-Romagna si prepara alla ripartenza. Al via, da giugno, campagne tv e web per promuovere le vacanze in regione, con testimonial d'eccezione". Lo ha annunciato la Regione rimandando all'appuntamento di domani, alle ore 12, con la video conferenza stampa a cui parteciperanno l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini e il presidente di Apt Servizi, Davide Cassani. (Ren)