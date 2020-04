Coronavirus: direttrice carcere Bollate, affrontare problema licenziamenti detenuti ammessi a lavoro esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi per il coronavirus molti posti di lavoro sono andati persi "per molti detenuti" ammessi al lavoro esterno "si pone il tema del licenziamento e questo sarà poi un grosso problema da affrontare". Lo ha sottolineato la direttrice del carcere di Bollate, Cosima Buccoliero, nel corso della sottocommissione consiliare Carceri, Pene e Restrizioni del comune di Milano con all'ordine del giorno: "Emergenza Covid-19 e carcere - aggiornamento situazione negli istituti milanesi". Riguardo al dato sulle presenze si contano "al momento 1171 detenuti e dal 20 marzo al 10 aprile abbiamo avuto circa 220 scarcerazioni, soprattutto affidamenti provvisori ordinari e terapeutici e differimenti pena. Pochissime le detenzioni domiciliari per motivi legati all'assenza del domicilio dei detenuti scarcerati", ha illustrato Buccoliero evidenziando che "all'interno c'è un clima abbastanza sereno e disteso anche perché siamo riusciti a contenere le ansie e i timori dei detenuti". In merito alle attività trattamentali "abbiamo cercato di mantenere quelle essenziali e fortunatamente sono proseguite le attività lavorative con le ditte esterne". Negli ultimi tempi, ha concluso la direttrice, "ci siamo attivati per la formazione a distanza e da questa settimana inizieranno lezioni da remoto con le scuole superiori, le scuole medie e vari corsi di alfabetizzazione". (Rem)