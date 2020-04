Trasporti: Pedica (Pd), invece di contapersone su bus Raggi metta più mezzi o sarà caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi non prenda alla leggera la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Tra qualche giorno a Roma il vero problema sarà prendere bus e metro. Non basta installare qualche contapersone per mantenere le distanze di sicurezza, servono più mezzi. Solo così si può evitare il caos". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Abbiamo visto cosa è successo durante le prove in metro - spiega Pedica -. Servono più mezzi, più vagoni della metro. Con gli ingressi contingentati, la gente dovrà uscire di casa alle 4 di mattina per poter entrare in ufficio alle 9. Campidoglio e Atac pensino a soluzioni concrete invece di perdere tempo. Il caos è dietro l'angolo". (Com)