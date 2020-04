Energia: Cipro, autorizzato l'ingresso per i lavoratori nelle piattaforme offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità di Cipro ha pubblicato oggi un decreto per consentire l'ingresso nel territorio cipriota alle persone che lavorano nelle piattaforme offshore o nelle unità navali autorizzate ad operare nella Zona economica esclusiva (Zee) della Repubblica. Stando alle previsioni del decreto, scrive il portale d'informazione "Cyprus Mail", i lavoratori autorizzati all'ingresso dovranno essere sottoposti ad un periodo di isolamento di 14 giorni prima dell'effettivo arrivo a Cipro e dovranno risultare negativi al test per il coronavirus. Le società per cui lavorano saranno incaricate del trasporto dall'aeroporto di arrivo fino al porto di partenza. Nei giorni scorsi il ministro dell'Energia cipriota, Giorgos Lakkotrypis, aveva annunciato la sospensione delle attività energetiche offshore a causa dell'emergenza coronavirus.(Res)