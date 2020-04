Imprese: Elettronica ottiene per il terzo anno consecutivo la certificazione Great Place To Work

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elettronica ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione “Great Place to Work”, quest'anno ulteriormente avvalorata dall'essere rientrata anche nella classifica dei Best Workplaces Italia 2020 posizionandosi al 14esimo posto tra le migliori grandi società italiane in cui lavorare, con un primato assoluto nel suo settore di riferimento (Aerospazio e Difesa) dove risulta l'unica azienda ad essere mai rientrata in questa classifica. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Nel corso della serata evento trasmessa in streaming lo scorso 23 aprile, Elettronica si è contraddistinta a seguito dell'indagine sul clima organizzativo nata ascoltando il parere dei propri collaboratori. L'indagine ha riguardato 153 aziende analizzate dal Great Place to Work Institute, e oltre 50 mila dipendenti che hanno espresso un'opinione riguardo al proprio ambiente di lavoro. La certificazione Great Place to Work, prosegue la nota, è un importante riconoscimento che viene assegnato a quelle organizzazioni che si dimostrano attente alla qualità della propria cultura organizzativa e del proprio ambiente di lavoro: le aziende certificate, a seguito di una indagine garantita nei criteri di “terzietà”, sono riconosciute tali perché incentivano un modello relazionale basato sulla fiducia reciproca, processi di alta qualità nel campo delle risorse umane, motivazione e elevato livello di engagement dei dipendenti, una alta attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei migliori talenti. (segue) (Com)