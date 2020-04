Imprese: Elettronica ottiene per il terzo anno consecutivo la certificazione Great Place To Work (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di Elettronica nell'esperienza di Great Place to Work è stato un crescendo nel corso degli ultimi tre anni: con oltre l'80 per cento di “response rate”, l'84 per cento della popolazione aziendale di Elettronica ha confermato di sentirsi in" un eccellente ambiente di lavoro", un valore superiore rispetto alla media delle best in class nazionali che è pari all’82 per cento. L'azienda è stata valutata dai suoi collaboratori attraverso l'indagine del “Trust Index”, un indice che è la cartina al tornasole della percezione dei dipendenti riguardo al proprio ambiente di lavoro, che analizza la fiducia accordata dai dipendenti, il grado di orgoglio nei confronti dell'organizzazione e il livello di correttezza dei rapporti tra colleghi e che è cresciuto di dieci punti percentuali in tre anni. L’indagine di quest'anno ha inoltre evidenziato un significativo aumento di dimensioni su alcuni valori: incoraggiamento work/life balance (in aumento del 18 per cento), trattamento imparziale delle persone (16 per cento), assenza di favoritismi ed etica e onestà nelle azioni dei responsabili, entrambi in aumento di 14 punti percentuali. Un punto di forza si è rivelata soprattutto la percezione della sicurezza dell'ambiente di lavoro, con il 95 per cento dei consensi e al di sopra di tre punti percentuali delle “Best large companies Italia 2020”. (segue) (Com)