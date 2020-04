Imprese: Elettronica ottiene per il terzo anno consecutivo la certificazione Great Place To Work (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un buon imprenditore sa che l’asset più prezioso che possiede è e sarà sempre il capitale umano: esso rappresenta il presente e il futuro dell’azienda”, ha commentato il presidente e amministratore delegato di Elettronica, Enzo Benigni, aggiungendo che l’azienda “investirà sempre in esso e nell’ambiente dove le persone devono esprimere il loro valore”. Questo riconoscimento, ha detto, sottolinea “tale aspetto non facilmente visibile e noi ne siamo fieri e grati”. Commentando la questione, il direttore generale Domitilla Benigni ha evidenziato come i risultati dell’indagine arrivino “in un momento molto particolare della storia aziendale e del paese: una profonda emergenza che ha permesso al Gruppo Elettronica di vedere confermati nei fatti la fedeltà e l’attaccamento aziendale misurati da Great Place To Work”. Per affrontare l’emergenza, ha aggiunto, Elettronica “sin dall’inizio ha messo in atto tutte le misure necessarie alla mitigazione della pandemia e per assicurare la salute dei suoi dipendenti anche con soluzioni assicurative sanitarie ad hoc, trovando anche nei sindacati una interlocuzione costruttiva”. “L’azienda ha risposto con senso di partecipazione e responsabilità encomiabili, dando continuità costruttiva alle attività aziendali ciascuno nell'ambito die proprio ruolo e delle possibilità operative", ha concluso. (Com)