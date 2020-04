Coronavirus: Pastorelli (Lega), governo insufficiente si dimentica dell'Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Del tutto inadeguate e insufficienti le misure adottate dal governo Conte. Più che una fase 2 sembra una fase 1 bis”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale umbro della Lega Stefano Pastorelli che ha spiegato: "Due mesi di tempo e un team di 450 esperti per arrivare a una conferenza stampa di 45 minuti dove non si è detto niente. Pensare che il Pd umbro ha avuto il coraggio di lamentarsi per i quattro esperti che a titolo gratuito stanno aiutando l'Umbria nel contenimento del contagio". Quindi l'affondo: "Dalla sinistra nessuna parola sull'inadeguatezza di Conte e della sua task force che rischia di mettere a repentaglio il tessuto economico umbro. Vergognoso come questo tema non sia stato toccato. Si tratta di una misura che rischia di penalizzare regioni, come l'Umbria, vicina al traguardo contagio zero e dove già si dispone delle basi per una ripartenza di più ampio raggio”. (Ren)