Coronavirus: Di Sarno e Ciarambino (M5s), smantellato e abbandonato ospedale Pollena Trocchia

- "Svuotato di ogni sua specialità per essere destinato a ospitare pazienti Covid, già ristrutturato e adeguatamente attrezzato, l'ospedale Apicella di Pollena Trocchia (Na), riferimento fondamentale nelle terapie oncologiche e pneumologiche nel territorio di riferimento della Asl Napoli 3 Sud, oggi è ridotto a una scatola vuota". Lo hanno affermato il deputato Gianfranco Di Sarno e il capogruppo regionale campano M5s Valeria Ciarambino che hanno annunciato interrogazioni parlamentari e regionali sulla questione. Di Sarno e Ciarambino hanno spiegato: "Un paradosso in una fase emergenziale gravissima, effetto dell'improvvisa decisione di spostare il Covid center all'ospedale di Boscotrecase. La conseguenza è che in un presidio attrezzato e funzionale come l'Apicella, non uno dei 72 posti letto previsti dall'atto aziendale è attualmente occupato e la maggior parte dei reparti sono completamente vuoti". (segue) (Ren)