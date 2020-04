Coronavirus: Di Sarno e Ciarambino (M5s), smantellato e abbandonato ospedale Pollena Trocchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino e Di Sarno hanno aggiunto: "Per effetto di una maldestra pianificazione, un ospedale di eccellenza e a vocazione oncologica come l'Apicella, oggi è di fatto una struttura praticamente svuotata di tutte le specialità di cui disponeva. Un'opera di smantellamento che ha prodotto una lista di attesa infinita di pazienti che avrebbero dovuto svolgere interventi e prestazioni diagnostiche oncologiche fondamentali". E ancora: "Né si comprende perché in quest'ospedale siano state interrotte prestazioni indispensabili, come ad esempio gli interventi sul tumore al seno, sebbene non rientrino in nessuna di quelle sospese dalle ordinanze regionali. Non consentiremo che l'emergenza diventi l'occasione per chiudere definitivamente un presidio essenziale e nei prossimi giorni chiederemo un incontro al direttore generale". (Ren)