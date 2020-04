Kosovo: Vetevendosje, Thaci pubblichi richiesta inviata all'Ldk per nomina candidato premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje del premier uscente Albin Kurti ha chiesto oggi al presidente della Repubblica Hashim Thaci di pubblicare la richiesta ufficiale inviata alla Lega democratica del Kosovo (Ldk), guidata da Isa Mustafa, per la proposta da parte di questa formazione politica del candidato a premier. "Perché il capo dello Stato continua a tenere tutto all'oscuro, mentre in passato le sue lettere venivano invece pubblicate sui media prima di andare all'interessato", si è chiesto il ministro della Giustizia Albulena Haxhiu, rappresentante di Vetevendosje, in un suo post su Facebook. "Se il presidente è sicuro di aver fatto la mossa giusta, allora pubblichi la sua richiesta. Lo stesso vale anche per il capo della Ldk", ha sottolineato Haxhiu. (segue) (Kop)