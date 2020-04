Kosovo: Vetevendosje, Thaci pubblichi richiesta inviata all'Ldk per nomina candidato premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Thaci ha convocato mercoledì scorso le forze politiche per definire su come procedere per la formazione del nuovo governo dopo che il Movimento Vetevendosje del premier uscente, Albin Kurti, non ha proposto un proprio candidato all'incarico di premier, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del capo dello Stato. "Io rispetterò la volontà delle forze politiche e la costituzione. Nei prossimi giorni il Kosovo avrà il suo nuovo governo. Il parlamento non sarà sciolto e non ci saranno nuove elezioni", ha dichiarato Thaci. Una mossa duramente criticata da Kurti. "Com'è possibile che il presidente riunisca i partiti e chieda a loro come desiderano procedere, mentre la costituzione è chiara e dopo una mozione di sfiducia si dovrebbe andare alle elezioni anticipate?", si è chiesto Kurti, precisando che il suo partito ha più volte ribadito che le nuove elezioni vanno organizzate appena sarà conclusa la situazione di emergenza provocata dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Kop)