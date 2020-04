Kosovo: Vetevendosje, Thaci pubblichi richiesta inviata all'Ldk per nomina candidato premier (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni altra decisione è una deviazione, va contro la volontà dei cittadini e oltre le competenze del presidente della Repubblica", ha detto Kurti ai giornalisti, annunciando un ricorso alla Corte costituzionale sul caso. Ma per rivolgersi alla Corte, il Movimento Vetevendosje ha bisogno della lettera ufficiale firmata da Thaci, e la motivazione giuridica della sua decisione di chiedere il candidato a premier alla Ldk. "Senza ombra di dubbio, essi sono consapevoli della loro arbitrarietà e di aver commesso una violazione della costituzione", ha ribadito Haxhiu. La Lega democratica del Kosovo ha intanto proposto Avdullah Hoti quale candidato per l'incarico di nuovo premier del paese. La decisione è stata presa nel corso di una riunione del consiglio direttivo del partito. Hoti si è subito dato da fare, avviando i negoziati con i partiti di opposizione per i nomi del nuovo gabinetto. (segue) (Kop)