Kosovo: Vetevendosje, Thaci pubblichi richiesta inviata all'Ldk per nomina candidato premier (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La probabile coalizione di governo coinvolgerebbe l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, il Partito Nisma di Fatmir Limaj, l'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) di Behgjet Pacolli e le altre formazioni politiche delle minoranze etniche. Mustafa ha già avuto dei colloqui con i leader di queste formazioni politiche. L'Ldk intende quindi formare un governo con gli stessi partiti contro i quali si è battuto nella campagna elettorale dello scorso autunno e che formavano, insieme al Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'esecutivo prima del voto di ottobre. Se dovesse raggiungere un accordo, la nuova coalizione dovrebbe garantire una maggioranza di 67 seggi dei 120 di cui è composto il parlamento del Kosovo. Il Pdk di Kadri Veseli ha già pubblicamente dichiarato che intende stare all'opposizione. Hoti e' stato vice premier nel governo del premier uscente Kurti, il quale lo ha rimosso dall'incarico subito dopo il voto in aula a favore della mozione si sfiducia nei propri confronti. (Kop)