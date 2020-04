Coronavirus: direttore carcere Opera, consapevolezza detenuti ha fatto in modo che istituto non fosse attinto da contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei detenuti è scattata la consapevolezza del rischio che correvano e loro stessii hanno chiesto un comportamento più responsabile sia da parte del personale sia da parte dei detenuti per cui hanno iniziato a porsi in autoisolamento. Questo ha fatto sì che Opera non sia stata colpita dal contagio anche se in realtà abbiamo registrato un decesso tra il personale". Lo ha detto il direttore del carcere di Opera, Silvio Di Gregorio, nel corso della sottocommissione consiliare comunale Carceri, Pene e Restrizioni con all'ordine del giorno: "Emergenza Covid-19 e carcere - aggiornamento situazione negli istituti milanesi" . (Rem)