- La Farnesina ha ringraziato oggi “il ministero degli Affari Esteri e il popolo lituano per l’aiuto all’Italia in questo momento difficile”. Come sottolinea la Farnesina tramite il proprio sito istituzionale, la Lituania ha inviato in Italia attrezzature mediche ed equipaggiamento protettivo nell'ambito dell'emergenza coronavirus.(Res)