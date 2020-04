Coronavirus: D'Angelo (Iv), fondamentale tutelare salute mentale in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre determinare il fabbisogno minimo di dpi per ogni operatore di salute mentale, compresi i lavoratori del privato sociale; i tamponi per i pazienti psichiatrici devono essere effettuati dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale sui territori e non nei pronto soccorso; tutti gli operatori della salute mentale devono essere sottoposti regolarmente al tampone; è indispensabile, inoltre, ampliare la discrezionalità operativa in materia di prevenzione delle singole unità operative di salute mentale". Lo ha dichiarato in una nota il dirigente campano di Italia Viva Libera D'Angelo che ha concluso: "In una fase così delicata anche i problemi psicologici più lievi possono acuirsi, sfociando in risvolti talvolta drammatici. Il governo centrale istituisca il comitato di dipartimento di salute mentale come prescritto dalla legge, in modo tale che interloquisca con la task-force guidata Vittorio Colao attraverso Fabrizio Starace, luminare del settore della salute mentale".(Ren)