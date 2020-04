Test a tappeto fanno aumentare i casi di coronavirus nei paesi del Golfo, superati i 17 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i contagi di coronavirus nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti che hanno registrato i numeri più alti, principalmente a causa delle politiche di test a tappeto portate avanti dalle tre monarchie. Ieri l'Arabia Saudita ha confermato 1.223 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 17.522 contagi e tre nuovi decessi, con un bilancio di 139 vittime di età compresa tra i 39 e i 72 anni. Il ministro della Sanità, Tawfiq al Rabiah, aveva avvertito che ci sarebbe stato un picco del numero di casi di coronavirus segnalati quotidianamente per via dell'aumento dei tamponi effettuati. L'Arabia Saudita ha parzialmente revocato ieri le restrizioni al coprifuoco imposte in tutto il Regno, pur mantenendo un blocco completo alla Mecca e nei quartieri precedentemente isolati, secondo l'ordine reale impartito del re Salman bin Abdulaziz. Per aumentare il numero dei test nel paese e la velocità di elaborazione delle analisi, l’Arabia Saudita ha firmato un accordo con la Cina da 265 milioni di dollari in base al quale Pechino fornirà a Riad nove milioni di test per individuare il coronavirus, 500 tecnici specializzati e sei laboratori. In tal modo, i sauditi saranno in grado di effettuare circa 60 mila test al giorno. Il Regno ha già acquistato test e reagenti chimici da Stati Uniti, Svizzera e Corea del Sud.Per quanto riguarda il Qatar, ieri sono stati registrati 929 nuovi casi di coronavirus (il numero più alto di sempre) portando il totale a 10.287. In una nota il ministero ha sottolineato di aver effettuato ben 82.289 test dall’inizio della pandemia. Come riporta l’agenzia di stampa “Qna”, la maggior parte dei nuovi casi registrati in Qatar sono lavoratori espatriati che hanno avuto contatti con altre persone contagiate dal virus e altri lavoratori che si sono rivelati positivi al coronavirus dopo una serie di test effettuati dal ministero della Salute. Le autorità di Doha hanno comunicato che tutti i nuovi casi sono stati messi in quarantena e stanno ricevendo le cure mediche necessarie. Negli Emirati Arabi Uniti sono stati registrati ieri altri 536 casi di coronavirus e cinque decessi portando il totale dei casi a 10.349 e i morti a 76. All’inizio di aprile le autorità emiratine hanno deciso di avviare una campagna di test a tappeto nel paese con l’obiettivo di avere piena contezza dell’entità della pandemia e dei casi dei positivi. Finora sono stati effettuati oltre un milione di test Covid-19 di circa 9,6 milioni di persone.La pandemia di coronavirus continua a colpire anche Oman, Bahrein e Kuwait. Ieri in Oman sono state registrate altre 51 persone infette dal virus Sars-CoV-2, portando il totale a 2.049, dieci morti e 364 guariti. Il Bahrein ha registrato invece 24 nuovi casi, portando il totale a 2.647 contagi e otto decessi. Finora i guariti sono 1.189. Il Kuwait ha riportato ieri 183 nuovi casi di coronavirus e un decesso. Il numero totale di casi confermati nel paese è attualmente pari a 3.075, mentre il numero di vittime è aumentato a 20. Il portavoce del ministero della Salute, Abdullah al Sanad, ha sottolineato che attualmente vi sono 2.249 persone sottoposte a cure ospedaliere, di cui 61 in terapia intensiva. Le persone guarite dal coronavirus sono al momento 806. Intanto le autorità hanno avviato la realizzazione di un nuovo centro per il trattamento dei malati da Covid-19. Finora è stata completata la "Fase 1" con la creazione di una struttura da 1.250 posti letto affiancata da un ospedale da campo. L’intero complesso avrà una di 5.000 posti letto ed entrerà in servizio entro la fine di maggio. Un'altra struttura medica completamente attrezzata con 250 posti letto sarà aperta presso il quartiere fieristico nella zona di Mishref. (Res)