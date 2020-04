Credito: Sileoni (Fabi), burocrazia nel settore costruita per tutelare altissimi dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore bancario c’è "troppa burocrazia, costruita nel tempo per tutelare gli altissimi dirigenti dalla propria responsabilità individuale. In questo momento, è ingiusto puntare il dito contro le figure intermedie dal momento che il potere sul credito è nelle mani dei Cda e delle direzioni generali degli istituti". Lo ha affermato il segretario generale della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), Lando Maria Sileoni, durante la sua audizione di oggi alla Camera dei deputati. “È il momento giusto per accelerare l’elaborazione di una legge che regoli il conflitto di interessi nelle banche, per impedire la presenza di imprenditori o industriali nei consigli di amministrazione degli istituti di credito in cui detengono affidamenti o conti correnti”, ha detto Sileoni, sottolineando che coloro che oggi stanno tentando di “difendere la propria banca locale utilizzando come scudo la difesa dei lavoratori dovrebbero riportare qui i propri fondi accumulati all’estero investendo nella propria attività, senza utilizzare fondi di Stato che devono servire per aziende sane in difficoltà a causa dell’emergenza”. (Rin)