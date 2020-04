Coronavirus: Castaldi (M5s), da Conte scelte difficili ma giuste per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota: "Credo che il presidente Conte, se facesse politica solo per il consenso personale, ieri avrebbe annunciato la riapertura totale. Le persone sono stanche di stare a casa, il governo ne è consapevole". Il parlamentare prosegue: "Sarebbe stato più facile eliminare le restrizioni. Per fortuna, il presidente Conte è una persona responsabile e ha preferito operare scelte più difficili, trovando un equilibrio fra i motivi dell'economia e quelli dell'emergenza sanitaria. Scegliere quello che è giusto per l'Italia, e non quello che è conveniente per sé stessi", conclude Castaldi, "è davvero raro nel nostro panorama politico: chapeau, presidente".(Com)